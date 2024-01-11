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Gündem CHP Genel Merkezi'nde kavga!
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde kavga!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 11:54:00 -
CHP Genel Merkezi'nde kavga!

CHP'de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantının yapıldığı katta bağrışmaların olduğu duyuldu. İddiaya göre; CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mezitli'de Neşet Tarhan'ın yeniden aday gösterilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de muhalefet kanadında aday belirleme süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından "değişim" kriziyle sarsılan, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde de çalkantılı bir dönemden geçen CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

CHP'de yerel seçimde yarışacak bazı adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Mersin adaylarının belirlenmesi sırasında kavga çıktığı bildirilirken, bağrışma sesleri koridorlarda yankılandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A BAĞIRIP SALONU TERK ETTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti.

Ufuk Çakır

Yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.

Ali Mahir Başarır

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

zerre kadar saygım kalmadı bu chpye. yahu ne demek bidon koysalar oy veririm bu nasıl demokrasi bu nasıl cumhuriyet bu nasıl bir beyin yapısı kafa şekli.
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