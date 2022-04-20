CHP Genel Merkezi'nde her akşam hatimle teravih kılınıyor, sabaha kadar zikir çekiliyor

Özellikle seçimler yaklaşırken dinden-diyanetten bahseden CHP'ye Hikmet Genç'ten tavsiye geldi. CHP'ye "Sürekli aynı şeyleri söylemeyin. Eli yükseltin... Mesela 'CHP olarak Genel Merkezi'mizde her akşam hatimle teravih kılıyoruz, sabaha kadar zikir çekiyoruz' falan deyin" önerisinde bulunan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İmam Hatipleri biz kurduk... İlahiyat Fakültelerini biz açtık... Kocatepe Camii'ni İsmet İnönü yaptırdı... Camileri yıkan Yunanlılar, onaran CHP'liler... Hepimiz inançlıyız..." diyordu Kılıçdaroğlu... (Sakarya 2016)

Özellikle seçimler yaklaşırken hep böyle oluyor...

Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek günlerinde yine CHP'yi anlatıyor;

"CHP'liler Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Dine karşı olan parti bunu yapar mı?.. İmam Hatipleri, İlahiyat Fakültelerini biz açtık..." (Sakarya 2022)

Değişmiyor, yine aynı teraneler...

Kategorik olarak İslam karşıtı olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Belli ki seçim atmosferine girmiş. Üstelik Ramazan-ı Şerif'in mübarek günleri... Haliyle CHP acayip dindarlaşıyor!...

Ne kadar zor. Sürekli kendini anlatmak zorunda. İkna etmek zorunda.

Çünkü millet, CHP'nin takiye yaptığını biliyor.

Vesayet odakları ve cuntacıların desteği olduğunda başörtüsü serbestisini düzenleyen kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini...

Fırsat bulduklarında mütedeyyinleri bir kaşık suda boğmak için birbirleriyle yarışacaklarını biliyor bu millet.

Lakin sürekli aynı şeyleri söylemeyin.

Eli yükseltin...

Mesela "CHP olarak Genel Merkezi'mizde her akşam hatimle teravih kılıyoruz, sabaha kadar zikir çekiyoruz.., " falan deyin.

Aman ha, bunu Sakarya'da söyleyin.

Nişantaşı'nda söylerseniz sizi taşlarlar!.."