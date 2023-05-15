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Siyaset CHP Genel Merkezi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediler!
Siyaset

CHP Genel Merkezi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediler!

Yeniakit Publisher
2023-05-15 03:48:00 - 2023-05-15 03:49:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanına topyekun muhalefeti de alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine sandıkta hezimete uğrattı. CHP Genel Merkezi'nde mağlubiyetin şokunu yaşayan partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği anlar gündem oldu.

Seçim sandıklarının büyük oranda açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da balkon konuşması gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen balkon konuşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Erdoğan'ın konuşması CHP Genel Merkezi’nde de dinlendi.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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