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Aktüel

CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi

Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:55:02 -
CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi

ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu.


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