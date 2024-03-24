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Gündem

CHP Genel Başkanı mı partinin çaycısı mı belli değil! İmamoğlu Özgür Özel’in konuşmasına fırsat vermedi

Yeniakit Publisher
2024-03-24 02:06:00 -

CHP'nin yarım Genel Başkanları seçim çalışması için aynı otobüste yer aldılar. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem, CHP'nin yarım Genel Başkanı Özel'e konuşma fırsatı bile vermedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasına fırsat vermedi. Özel’in yüz ifadesi kameraya böyle yansıdı.

İmamoğlu çoğu kişi tarafından CHP'nin gölge Genel Başkanı olarak biliniyor. Bu yüzden de her ortamda Özel'in üstünde gibi bir tavır takınıyor.

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