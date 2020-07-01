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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla arayan Selvi Kılıçdaroğlu, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:54:58 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu, Albayrak'ı telefonla aradı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.



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