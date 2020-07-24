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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Lozan" paylaşımı:

"Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:44:49 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Lozan" paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Milli Mücadele'mizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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