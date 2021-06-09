CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması! 'HDP'ye bakanlık için yeşil ışık'

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Fox Tv canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' diye sordu. "Biz cumhurbaşkanı adayımızın Millet İttifakı olarak bir araya gelip oturup konuşacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Nasıl bir strateji belirlemeliyiz diye oturup konuşacağız. Resmi olarak ittifak 4 partiden var. Gelecek ve DEVA Partisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorlar." ifadelerini kullandı.

HDP'ye yeşil ışık mı yaktı?

Meral Akşener'in önceki yaptığı adaylık açıklamasını değerli bulduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı, "Diğer paydaşlarımızla bir araya gelip oturup konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım. Aday olup olmama konusunda bir kararım yok. Dışarıdan bir isim olarak da kafamızda bir isim yok." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, Dursun Çiçek'in "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir iki bakan olabilir." sözlerini akıllara getirdi. Kamuoyu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, 'HDP'ye bakanlık için yeşil ışık yaktı' şeklinde yorumladı.

Meral Akşener ne demişti?

Önceki gün katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söylemişti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ben veya diğer arkadaşlar, bu konuda herhangi bir konuşma yapmadık. Benim ortak bir adayla seçime gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum. Millet Adayı'nın üç farklı adayıyla seçime girmenin bir hata olduğunu gördüm. Bunu kendimi de devreye koyarak söylüyorum. Şudur, budur değil de kiminle alacaksak onun adaylığı ile seçime girmeliyiz. Biz günü geldiğinde o masaya oturacağız. Gelecek teklifler farklı farklı değerlendirilecek. Masaya ön şartlarla oturulmaması gerektiğini düşünüyorum."