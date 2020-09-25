CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ertaş'ın "Şu Garip Halimden" türküsü eşliğinde hazırlanan videoyu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu, "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu diyen, bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten büyük halk ozanı Neşet Ertaş bundan tam 8 yıl önce yorulup aramızdan ayrıldı. Bozkırın Tezenesini saygıyla anıyorum. Gönlümüz hep seni arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında Yunus Emre'nin "Sakıngıl" şiirinden "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil." dizesine de yer veren Kılıçdaroğlu, Ertaş için "Seni unutmayacağız." ifadesini kullandı.