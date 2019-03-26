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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şişli’de vatandaşlara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli’de vatandaşlarla bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 18:34
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şişli’de vatandaşlara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli’de vatandaşlarla bir araya geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Şişlili vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmut Şevketpaşa Mahallesi’nde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ve mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü eşlik etti.


Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Hayri İnönü ve Muammer Keskin birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Elbette ki bayrağı bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bilgi, birikim ve gücümüzle bayrağı ileriye taşımak arkadaşların görevi olacak. İkisinin bir arada huzurunuza çıkmasının benim açımdan ayrı bir önemi var. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller. İkisinin de tek amacı var: Şişli’ye hizmet etmek. Bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşımı da sizlere emanete ediyorum’’ dedi.


Kimseyi ötekileştirmeden her inanca ve kimliğe saygılı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. İşsizliği, aşı, işi, ekmeği, yoksulluğu, beraber yaşamayı dile getiriyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz.Her inanca, her kimliğe, her yaşam tarzına saygılıyız. Ben bunu söylediğim için tahammül edemiyorlar.Darağaçları, idam sehpaları kuruyorlar. Sanıyorlar ki, Kılıçdaroğlu korkacak. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adam atacak. Kim gelirse gelsin asla geri adım atmayacağım’’ ifadelerini kullandı.


Güzel bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sizin için mücadele ediyoruz.Sizler mutlu olduğunuz sürece bizde mutluyuz. O nedenle hep birlikte yeni bir İstanbul, yeni bir Şişli, yeni bir Beyoğlu diyeceğiz. 39 ilçede söz hakkı sahibi olmayı istiyoruz. İstanbulluların hayatı yollarda geçmesin istiyoruz. Her evin aşı, her evin işi olsun istiyoruz. Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
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