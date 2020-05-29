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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:48:29 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

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