CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hak-İş’i ziyaret etti

Taha Emre Özdemir- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hak-İş Konfederasyonu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, “Sayın başkanın daveti için teşekkür ederim. Sofraları zengindi. Bizim arzumuz Türkiye’deki bütün sofraların zengin olmasıdır. Binlerce çocuğumuz sabah kahvaltı yapmadan okula gidiyorlar maalesef. Sofraları zengin yapan alın teridir. Bizin en büyük arzumuz, işçi hangi sendikayı tercih ederse etsin önemli değil ama işçilerin örgütlü olmalarıdır. Asgari ücret komisyonunda çalışma yapılıyor. Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama CHP’ye bağlı belediye ve şirketlerinde seçimlerden sonra asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Biz 2 bin 200 TL’nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz. Ekonomik Sosyal Konsey en son 2009’da toplandı. 3 ayda toplanması gereken bir anayasal kurum 10 yıldır toplanmıyorsa o ülkede demokrasi yok demektir. Bir taraftan meydanlara çıkmayın diyorlar bir taraftan işçilerin dertlerini anlatacakları konseyi toplamıyorlar. Hem sokağa çıkmasın diyorlar hem de 3 ayda bir toplanması gereken yerde toplanmasın diyorlar.Ne yapsın peki bu işçiler. Dertlerini nasıl anlatacaklar. Türkiye taşeron ayıbından tamamen kurtulmalıdır. Herkesin hak arama talebi karşılanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Sokağa davet etmek için mi Hak-İş’i ziyaret ettiniz?

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu Yeni Akit’in yönelttiği “Efendim sokağa davet etmek için mi Hak-İş’i ziyaret ettiniz? Sokağa davet talebiniz oldu mu?” şeklindeki soruya ise “Genel Merkez’de konuşacağız arkadaşlar” şeklinde cevap verdi.

Hak-İş Başkanı Arslan: “Komisyonun yapısına itirazımız var”

Görüşmeye ilişkin değerlendirme yapan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve heyetini konfederasyonumuzda görmekten mutlu olduk. Bu ziyaretten son derece memnun olduğumuzu ve bu ziyaretin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Öncelikle tespit komisyonunun yapısına itirazımız var. Bu komisyon daha çoğulcu ve demokratik yapıya kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Bu sağlanmadan arzu ettiğimiz asgari ücreti elde etme imkanımız olmuyor. Bu komisyonda çalışanların gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinde bir rakamla taplerimizi karşılamasını istiyoruz. Sendikal örgütlülük konusunda da sorunumuz var. Bütün çabalara rağmen yüzde 8’den yüzde 12’ye ancak çıkartmış durumdayız. Bu oranlar yetersiz kalıyor. İşçi örgütlenmesi 12.8. memurları da sayarsak ancak yüzde 20 olabiliyor. Örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması lazım. Kayıt sışı ekonomiyi önlemenin yolu da örgütlülükten geçiyor. Ülkemiz bu konuda ciddi şekilde kayıpla karşı karşıya. İşsizlik sigortasında da sorunlarımız var. İşsizlik sigortasından yararlananların hem oranının hem de miktarının artırılmasıdır. Bu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.”

IMF demek yoksulluk ve işsizlik demektir

Son ekonomik krizin ardından bazı çevrelerin yeniden IMF ile anlaşılmasını tavsiye ettiklerini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti: “IMF’nin tekrar Türkiye’ye gelmesini asla istemiyoruz. IMF demek fakirlik, işsizlik ve yoksulluk demektir. 1 Milyona yakın arkadaşımızın kadro sorunu çözüldü ama halen bu konuda güvencesiz çalışan birçok arkadaşımız var. Onların da kadro sorununun çözülmesi gerekiyor. Yüksek enflasyonun sözleşmelerde dikkate alınmasını istiyoruz. Yüksek Ekonomik Konsey’in bu sıkıntılarda önemli bir işlev göreceğini biliyoruz ama bu konsey toplanamıyor. Bu konseyin acilen toplanması gerekiyor. İşverenlere de bir çağrımız var. Bugüne kadar bu iktidar döneminde işverenler için çok fazla teşvikler verildi. Son kriz de bahane edilerek işçilerin isteklerinden kurtulmak için konkordatolar ilan edildi. Samimi olanlar için bir şey demiyoruz ama bunları istismar eden çok sayıda firmanın bu yolla işçilerin hakkına girmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda işverenler daha sağduyulu davranmalıdırlar.”