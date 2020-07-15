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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı:

"Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:35:09 -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."

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