CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı. Karamollaoğlu’ndan Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı.31 Mart 2019 Pazar 15:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı. Karamollaoğlu’ndan Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.
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