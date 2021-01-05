CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kapatılmasını istemiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararın demokrasiyi geri götüreceğini söyleyerek HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeni yıl değerlendirmesi yapmak üzere Ankara’da basın mensuplarıyla buluştu. Burada soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP konusundaki görüşlerini yeniden dile getirdi.

CHP, HDP'nin kapatılmasına karşı

"HDP’nin kapatılma çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu AK Parti ve MHP’nin sorunu. Kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Darbe dönemindeyiz. Her şey yapılabilir. Bunlar doğru mu? Hayır, demokrasimizi geriye götürür. Siyasi partilere her türlü eleştiriyi yaparsınız ama kapatma doğru değil." ifadelerini kullandı.

CHP ile HDP arasındaki temas

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmada HDP ile bir temas olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partiler bizim için değerlidir. Her siyasi parti bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yapar gönderirse bütün o siyasi partilere teşekkür ederiz. AK Parti de yapar gönderirse ona da teşekkür ederiz. Biz en başından Kovid-19 ile ilgili bir rapor hazırladık, bütün siyasi partilere gönderdik, AK Parti de bir çalışma yaptı bize gönderdi biz de aldık, baktık yararlandık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmesi açısından süratle kalkınması ve büyümesi açısından, siyaset kurumunun halka hesap vermesi açısından, yasama, yürütme ve yargı arasında sağlıklı, tutarlı bir dengenin oluşması açısından çok önemli. HDP böyle bir çalışma yapıyor mu bilmiyorum ama böyle bir çalışma yapar bize gönderirse memnun oluruz tabii."