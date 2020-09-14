CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'dan MYK gündemine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm basiretsiz dış politikasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağımızın altını çiziyoruz." dedi.

Salıcı, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifa diledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle basın açıklamasını kendisinin yaptığını belirten Salıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel'in de koronavirüsle mücadele ettiğini hatırlattı.

Salıcı, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşlerinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçtiğine dikkati çeken Salıcı, darbelerin, demokrasi anlayışını hiçe sayan tek adam düzenleri olduğunu kaydetti.

Salıcı, kaynağı askeri ya da sivil olan tüm darbelerin karşısında olduklarını belirterek, demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini ve demokratik hukuk devleti mücadelelerinin de asla bitmeyeceğini ifade etti.

- "2001 krizindeki kredi notundan bile daha düşük bir not"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmesi ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemesini değerlendiren Salıcı, "Bu seviye, Türkiye'nin 2001 krizindeki kredi notundan bile daha düşük bir not. Hatta bu, Türkiye tarihinin en düşük notu olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

Salıcı, uzaktan eğitimin sürdüğüne işaret ederek, Türkiye'de ne teknolojik altyapının ne de ailelerin refah düzeyinin uzaktan eğitim sistemine ayak uydurmasının mümkün olduğunu savundu.

Ordu'da ormanlık alan olarak geçen 9 bölge için altın arama ruhsatı verilmesinin gündemde olduğunu iddia eden Salıcı, bu bölgelerde altın arama ruhsatı verilmesi durumunda Ordu'daki ormanlık alanların üçte birinde maden arama faaliyeti gerçekleştirileceğini ileri sürdü.

Salıcı, bu konularda oldukça duyarsız davranan iktidarla karşı karşıya olunduğunu savunarak, Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde iklim değişikliği, yanlış planlanmış hidroelektrik santralleri ve yanlış yapılaşmanın etkisiyle ağır bedeller ödediğini öne sürdü.

- "Dış politika, parti politikasına dönüştürüldü"

CHP MYK'nin dün dış politika ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığını hatırlatan Salıcı, AK Parti'nin, devlet politikası olması gereken dış politikayı parti politikasına dönüştürdüğünü savundu.

Salıcı, dış politikayla ilgili bilgilendirme konusunda muhalefetin dışarıda bırakıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm basiretsiz dış politikasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağımızın altını çiziyoruz. AKP gider, Kıbrıs kalır. AKP gider, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları kalır ve Cumhuriyet Halk Partisi de o çıkarları sonuna kadar korumaya ve kollamaya devam eder."

- Gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına yönelik açıklamasına ilişkin soru üzerine Salıcı, "Günaydın, Sayın Bakan'a günaydın. Kendisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı mı? Genelkurmay Başkanlığı yaptı mı? Şimdi de Milli Savunma Bakanı. Mensup olduğu siyasi parti 18 yıldır iktidarda. Defalarca söyledik, defalarca uyarıda bulunduk. Defalarca Türkiye'nin çıkarlarının yeterince korunmadığı, bu adaların silahsızlandırılması gerektiği konusunda uyarılarımız oldu. 18 yıldır neredeydiniz? Şimdi niye aklınıza geldi? Çok manidar bir durum. Bunu izah etmesi gereken Sayın Bakan'ın kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

Salıcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Oruç Reis gemisinin Antalya açıklarında demirlemesi ve CHP'ye ilişkin açıklamalarına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan ya da saraydaki tek adam, bir şey olduğunda koşa koşa Trump'ı arayıp bilgi veriyor mu? Putin'i arayıp bilgi veriyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi yürüyüşle 5 dakika. Bırakın telefon etmeyi falan, yürüyüşle 5 dakika. Milli dış politika, Putin'e, Trump'a, egemen güçlere bilgi vermeye, bu ülkenin ana muhalefet partisine, birkaç sene sonra onun oturduğu yerde oturacak Cumhuriyet Halk Partililere bilgi vermemeyi gerektiriyor. Bu mudur millilik? Bu mudur yerlilik? Bu nasıl dış politika, bu nasıl bir anlayış? Oruç Reis'i çekiyorsunuz ve 'Rutin bir durum, tekrardan çıkacak.' diyorsunuz. Takip edeceğiz."

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin pik yaptığına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Salıcı, vatandaşların ekonomiye ve Türk lirasına karşı güven sorunu olduğunu savundu.

- "CHP'de Atatürk düşmanlığı yapan hiç kimse olmaz"

Salıcı, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ifadelerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanı olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Olmaması çok normaldir çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan "Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü Anayasa'ya aykırı bulmasına ilişkin tepkisinin sorulması üzerine de Salıcı, şunları söyledi:

"Bu düzeni onlar yarattı. Bu yargı düzenini onlar yarattı. Vatandaşın, 'Tarafsız ve bağımsız yargı yoktur.' dediği, inanmadığı bu düzeni kendileri yarattı. Anayasa Mahkemesinden işlerine bir karar gelirse alkışlıyorlar, Anayasa Mahkemesinden işlerine gelmeyen bir karar çıkarsa çıkıp ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bunu bazen Soylu yapıyor ama çoğunlukla saraydaki tek adam yapıyor. Bu, doğru bir düzen değil, anlatmaya çalıştığımız bu."