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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan av turizmi açıklaması:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan av turizmi açıklaması:

"Doğada tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün canlılar olarak, birbirimizin yaşamından sorumluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:04:16 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan av turizmi açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, turizm adı altında yaban hayatı ve canlı çeşitliliğinin tehdit edildiğini belirterek, "Doğada tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün canlılar olarak, birbirimizin yaşamından sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Öztunç, yazılı açıklamasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) "Av turizmi" uygulamalarını eleştirdi.

"Turizm" adı altında, yaban hayatı ve canlı çeşitliliğinin tehdit edildiğini vurgulayan Öztunç, av turizminin yasaklanması gerektiğini savundu.

Ali Öztunç, şunları kaydetti:

"Görevi gereği canlı çeşitliliğini, biyoçeşitliliği koruması gereken DKMP'nin bu talimatı ile 798 yaban hayvanın katledilmesine izin verilecektir. Avcılık izni ile yabani hayvanların yaşam alanlarına zarar verilmekte, kaçak avcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu durum, yaban hayatı ve canlı çeşitliliği için bir tehdittir. Doğada tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün canlılar olarak, birbirimizin yaşamından sorumluyuz. Av izni mutlaka yasaklanmalıdır."



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