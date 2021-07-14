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Siyaset

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'den tarihi utanmazlık!

Kocaeli'de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumluluğunu AK Parti'ye yüklemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 20:18:00 - 2021-07-14 20:21:50

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, devlet tarafından Fetullah Gülen hareketinin tespit edilip terör örgütü olarak adlandırılmasından sonra CHP'lilerin onlarla bir araya gelip, örgüte yardımlarını görmezden gelerek, utanmayıp AK Parti iktidarını FETÖ ile ortak olmakla suçladı.

'FETÖ AKP koalisyonu'

Kocaeli'de konuşan CHP'li Ağbaba, "Hiç unutmayalım. FETÖ tek başına değildi. FETÖ ile AKP koalisyonu TSK'ya düşmanın yapamadığını yapmıştır. Vatansever subaylar uydurma dijital verilerle ihraç edilip cezaevine atıldı. Onların yerine de 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan, Genel Kurmay'ın önünde sivil insanlara kurşun sıkan, Boğaz Köprüsü'nde tank namlularını halka çeviren FETÖ'cüleri yerleştirdiler." dedi.

Örgüte destek için birbirleri ile yarıştılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP'li yönetici, devletin Fetullah Gülen hareketini terör örgütü olarak ilan etmesinden sonra onlara destek için birbirleri ile yarışmıştı.

Firari Ekrem Dumanlı ve Kemal Kılıçdaroğlu yemekte

Kemal Kılıçdaroğlu örgütün yayın organı Samanyolu Tv'de

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem kapatılan Zaman gazetesinde

FETÖ yayın organlarından BUGÜN Tv kapatılırken

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