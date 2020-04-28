CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Sağlık Bakanı Koca'ya mektup:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kış aylarında büyükşehirlere çalışmaya gelip yaz aylarında tarla, bağ, bahçe ekimi yapan vatandaşların gerekli önlemler alınarak memleketlerine dönme koşullarının sağlanmasını istedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kaya, Bakan Koca'ya açık mektup yazdı.

Mektubunda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesini ve aldığı tedbirleri çok yakından takip ettiğini belirten Kaya, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki çalışmalarınızı genel olarak başarılı buluyorum. Size, Sağlık Bakanlığımızın tüm emekçilerine ve Bilim Kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamalar yüzünden yüz binlerce vatandaşın memleketlerine gidemediğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere kış aylarında çocuklarının yanında kalan vatandaşlarımız da bu durumdan etkilenerek nisan ayında köylerine dönemedi. Havaların ısındığı bu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sıcak dairelerde kapalı kalması bir işkenceye dönüşecek, farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Kovid-19 testlerinin yapılarak ve güvenlik önlemleri alınarak memleketlerine dönme koşullarının sağlanmasında büyük fayda vardır."

Kaya, kış aylarında büyükşehirlere çalışmaya gelip yaz aylarında memleketlerine ekip, biçmek için dönen vatandaşların da mağduriyet yaşadığını belirttiği mektupta, şunları kaydetti:

"Köylerinde tarla, bağ, bahçe ekimi, dikimi, biçimi için memleketlerine gitmek istemektedirler. Bu vatandaşlarımızın da Kovid-19 testlerinin yapılarak memleketlerine güven içinde gönderilmeye ihtiyaçları vardır. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın büyük bir bölümü, kışlık erzaklarını köylerinde yaptıkları üretimden karşılamaktadır. Bu nedenle vatandaşın köylerine dönerek tarla, bağ ve bahçelerini ekmesi; Karadeniz’de çay ve fındık hasadını yapması gerekir. Taleplerin Bilim Kurulunca değerlendirilerek ülkemiz için en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar ve sağlıklı günler dilerim."