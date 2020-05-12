CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan TÜİK rakamlarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Kovid-19'un istihdamdaki etkisinin henüz rakamlara tam olarak yansımadığını belirtti.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in yayınladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının mart ayı başlarında yaşandığını ve sonraki haftalarda pek çok iş yerinin kapanmak zorunda kaldığını vurgulayan Erdoğdu, son istihdam istatistiklerinin Kovid-19'un yaşandığını döneme ilişkin net durumu ortaya koymaktan uzak olduğunu savundu.

Son yayınlanan iş gücü istatistiklerinin ocak-şubat ve mart ayını kapsadığına dikkati çeken Erdoğdu, "Kovid-19'un istihdamdaki etkisi henüz rakamlara tam olarak yansımadı. Ama İŞKUR'un işe yerleştirme sayıları istihdamda çöküşün geldiğinin habercisi." ifadesine yer verdi.



Erdoğdu, haziranda açıklanacak mart-nisan-mayıs dönemini kapsayanverilerin durumu daha net ortaya koyacağının altını çizerek, "İşsizlikte büyük kayıpların olacağına dair ilk izleri özellikle hizmetler sektöründe aylık bazda 194 bin kişilik azalıştan görmeye başladık." görüşünü savundu.

Karantina tedbirlerinin devreye alınmasıyla beraber ekonomik faaliyetlerin özellikle hizmetler sektöründe ani bir duruş yaşadığını, imalat sanayinde talebin hızlı bir daralış kaydettiğini aktaran Erdoğdu, geçen yılın nisan ayında özel sektörde yaklaşık 122 bin kişi işe yerleştirilirken bu yılın aynı döneminde bu rakamın 29 bine gerilediğini belirtti.

İŞKUR'un yayınladığı kayıtlı işsiz sayısının nisanda bir önceki aya göre zayıf da olsa toparlamaya işaret ettiğini vurgulayan Erdoğdu, bunda işten çıkartmaların 3 ay boyunca yasaklanmasının ve ücretsiz izne ayrılanlara İŞKUR destek ödemelerinin devreye alınmasının etkili olduğunu kaydetti. Erdoğdu, TÜİK verilerine göre, 3 ay ve daha kısa süre için ücretsiz izne ayrılanların istihdam içerisinde değerlendirildiğini ifade etti.

Çalışma çağındaki nüfusun arttığını, iş gücüne katılım oranının düştüğünü belirten Erdoğdu, yıllık bazda bir önceki ay 331 bin kişiye istihdam yaratan tarım dışı sektörlerin şubatta 82 bin kişilik istihdam azalışı yaşadığına, sanayi sektörünün 205 kişiye istihdam yaratmış olmasına rağmen inşaat sektöründe 108 bin, hizmetler sektöründe 179 bin kişilik azalışın olduğuna dikkati çekti.

Büyük bir işsizlik sorununun ülkeyi beklediğini ileri süren Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesi resmi rakamlara göre 4,4 ama gerçek rakamlara göre 8,4 milyon işsizimiz vardı. Şimdi bunlara çalışan ama sokağa çıkması yasak olduğu için işine gidemeyen 920 bin 65 yaş üstü ve 1,4 milyon 20 yaş altı gencimizi de ilave etmek gerek. Salgından en büyük darbeyi alan turizm sektöründen gelecek 1 milyon 800 bin kişi ile yüzde 80'i kepenk kapatan esnafımız ve ulaştırmada sektöründe pek çok kişi işsizler ordusuna katıldı."







