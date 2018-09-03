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CHP fikir değiştirdi! 'Yatırım yapalım'

Bugüne kadar yapılan tüm projelere karşı çıkarak durdurmaya çalışan CHP fikrini değiştirdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şaşırtan bir çıkış yaparak ekonomide çözümün yatırımdan geçtiğini söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:59
CHP fikir değiştirdi! 'Yatırım yapalım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla AK Parti hükümetleri yıllar içerisinde birçok mega projeyi hizmete soktu.

Dünyada adınından söz ettiren projelerin önünde CHP gibi bir engel vardı. Ancak AK Parti kadroları yatırımlar konusunda geri adım atmadı.

PROJELER DURSUN DİYORLARDI...

CHP'nin yatırımlar konusundaki en net tavrı 24 Haziran seçimleri öncesinde görüldü.

Muharrem İnce açık açık yatırımların durdurulmasını istedi. CHP'nin Meclis'e taşıdığı isimler de bu açıklamaları destekledi.

"YATIRIM EKONOMİSİNE GEÇELİM"

Bugünlerde CHP'nin fikri değişti. Öyle ki; CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ekonomide çözümün yatırımdan geçtiğini savunmaya başladı.

CHP'li vekil, Türkiye'nin yatırım ekonomisine geçmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:59
  1. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
  2. ekonomi

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