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Gündem CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj
Gündem

CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:09:00 - 2023-03-27 16:35:40
CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj

Diyanet'ten ihraç edilen ve CHP'den milletvekili aday adaylığını ilan eden Fatma Yavuz, Hakan Şükür'e 'az kaldı' şeklinde bir mesaj paylaştı.

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilmesinin ardından İBB'deki inanç masası görevinden de kovulan Fatma Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olması sonrası, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'az kaldı Hakan Bey' diye tweet attı.

Diyanet'ten atılan, LGBT savunuculuğu yapan ve kendisini Türk Ermenisi olarak tanımlayan Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

CHP milletvekili aday adaylığını ilan ettiği videoyu paylaşan Yavuz'un gönderisinin altına FETÖ'cü Hakan Şükür, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." ifadelerini kullandı.

Fatma Yavuz: Hakan bey az kaldı

FETÖ'cü Şükür'e cevap veren Yavuz, "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek." ifadelerini kullandı.

 
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