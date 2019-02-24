CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua etti! Tunceli'de konuşan CHP'li Veli Ağbaba, FETÖ elebaşı Gülen gibi beddua etti. Ağbaba "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın" dedi.

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken CHP'den küstah bir açıklama geldi. FETO gibi beddua etti! Seçim çalışmaları kapsamında Tunceli'ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın" dedi. CHP'li Ağbaba'nın bu tehditvari sözleri, toplanan kalabalık tarafından da alkışlandı.

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