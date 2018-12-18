CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Eskişehir ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Melihgazi belediye başkan adayı, CHP Alpu belediye başkan adayı, Beylikova CHP belediye başkan adayı, CHP Günyüzü belediye başkan adayı, CHP Han belediye başkan adayı, CHP İnönü belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen

Eskişenir Han belediye başkan adayı Erdal Şanlı Mevcut başkan

Eskişenir Mahmudiye belediye başkan adayı İshak Gündoğan (mevcut başkan)

Eskişenir Odunpazarı belediye başkan adayı Kazım Kurt (mevcut başkan)

Eskişenir Tepebaşı belediye başkan adayı Ahmet Ataç (mevcut başkan)

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen % 45.3

AK Parti adayı Harun Karacan % 39.1

MHP adayı Kadir Çalışıcı % 11.2

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi