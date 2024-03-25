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Siyaset CHP Eskişehir Belediye Başkan adayından 'Trafiği nasıl çözeceksiniz?' sorusuna pes dedirten cevap!
Siyaset

CHP Eskişehir Belediye Başkan adayından 'Trafiği nasıl çözeceksiniz?' sorusuna pes dedirten cevap!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 11:09:00 - 2024-03-25 11:11:36

İmamoğlu'nun akıllara durgunluk veren 'O vaadi hatırlamıyorum' cevabı sonrası bir skandal açıklama da CHP Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'den geldi. "Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye sorulan Ünlüce'nin "Çalışmadığım yerden sordunuz." cevabı tepki çekti.

İmamoğlu'nun akıllara durgunluk veren 'O vaadi hatırlamıyorum' cevabı sonrası bir skandal açıklama da CHP Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'den geldi. "Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye sorulan Ünlüce'nin "Çalışmadığım yerden sordunuz." cevabı tepki çekti.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir haftadan az bir süre kala CHP'li belediye başkan adaylarından peş peşe skandal açıklamalar geliyor.

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık vermişti.

İMAMOĞLU'NUN 'HATIRLAMIYORUM' SKANDALI

İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını vermişti.

ESKİŞEHİR'İN CHP'Lİ ADAYI: TRAFİK SORUNUNA ÇALIŞMADIM

İmamoğlu'nun bu skandalı sonrası CHP'li Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, katıldığı bir programda seyircinin sorusuna verdiği cevapla gündemde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ünlüce'ye "Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Ünlüce cevap olarak "Çalışmadığım yerden sordunuz." dedi.

Seçimlere bir haftadan az bir süre kala belediye başkan adayının bu konuya ne zaman çalışacağı merak konusu.

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