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Gündem CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş muhalefeti topa tuttu! "Kaybeden 10 büyükelçi değil, 10 devlet"
Gündem

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş muhalefeti topa tuttu! "Kaybeden 10 büyükelçi değil, 10 devlet"

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 10 büyükelçinin skandal sözlerine CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, muhalefeti resmen topa tuttu. Ateş, 10 devlete geri adım attıran Türkiye’nin yanında olmayan muhalefetin üzülmesini sosyal medyadan eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 14:08:00 -
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş muhalefeti topa tuttu! "Kaybeden 10 büyükelçi değil, 10 devlet"

10 büyükelçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resti sonrası geri adım attı. Büyükelçilerin skandal sözlerine destek veren CHP’yi ve muhalefeti eleştiren CHP eski Milletvekili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz Ateş sosyal medya Twitter hesabından bu sözlerle muhalefeti topa tuttu.

“Gerçeği görmeyen var mı? Türkiye’nin içişlerine karışan 10 büyükelçi değil, 10 devlet. Geri adım atan 10 devlet, kaybeden, üzülen ulusalcı olmayan muhalefet ve sürekası.”

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