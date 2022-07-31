CHP eşcinsel sapkınlara söz verdi! '24 saat içinde yürürlüğe sokacağız'

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İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihin yıl dönümünde basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe sokacağız." sözü verdi.

CHP, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzalandığı tarihin 8’inci yıl dönümünde, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanı ile eşzamanlı basın toplantısı düzenledi.

İktidarı hadsizce hedef alıp, söz verdi!

Seçmenlerine seslenen CHP'li Nazlıaka, eşcinsel sapkınlığın önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulacağını vadetti.

"Haklarımızı tek tek budamaya heves edenlere, Cumhuriyetimizin kararlı savunucuları ve eşitlik mücadelesinin neferleri olarak sesleniyoruz: Haddinizi Bilin!" diyen Nazlıaka, şöyle devam etti:

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Az kaldı… İktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe sokacağız. Tüm hükümlerini uygulayarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile kadın cinayetlerinin nasıl durdurulacağını göstereceğiz. Eşitlikçi bakış açımızı hayata geçirerek, kız kardeşlerimizin canice katledilmesine, kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine geçit vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan da kazanılmış haklarımızdan da asla vazgeçmiyoruz. Bu haklar bizim can simidimizdir. Haklarımızı tek tek budamaya heves edenlere, Cumhuriyetimizin kararlı savunucuları ve eşitlik mücadelesinin neferleri olarak sesleniyoruz: Haddinizi Bilin!