CHP Edirne teşkilatında skandal iddia! 'Babama narkozun etkisinde imza attırdılar'

CHP binası önünde toplanan partililer, yaşanan duruma tepki gösterip, Özgür Özel'i eleştirdi.

Hastanede tedavisi süren Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Civaroğlu, babasına narkoz etkisindeyken imza attırıldığını iddia etti.

Yerine bin oy fark attığı Filiz Gencan Akın aday gösterildi!

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Şükrü Ciravoğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken, alınan karar ile adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Edirne Belediye Başkan Adaylığına Filiz Gencan Akın atandı.

Babasının sağlık durumun iyi olduğunu belirten Berk Ciravoğlu, "Babam hastaneye ilk yattığı zaman bir işlemi yarım kalmıştı. 5 gün yatması gerekirken 3 gün erken çıktı. Doktorlar sonraki süreçte 'kalp ritmini düzeltelim, tertemiz çıkaralım' dediler. Daha sonra Ankara'dan geldiğimiz boş bir zamanda hastaneye yatarak bu işi bitirip, tamamen düzelerek çıkmak istedi. Bu nedenle geçtiğimiz perşembe günü hastaneye yattı. Ama bilgiler Ankara'ya kendisinin acayip kötü durumda olduğu yönünde iletildi." dedi.

Berk Ciravoğlu şöyle devam etti: "Aslında şu anda hiçbir şeyi yok, bir serum bile takılı değil. Bence bu süreçte babamın çok üzerine gelindi. Karar alma sürecinde ben narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu durum daha bilgili kişilerce de öğrenilebilirdi"

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Şükrü Ciravoğlu için eylem yapan CHP'liler, "hak, hukuk, adalet" yazılı pankart açtı.