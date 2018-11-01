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CHP dışında tüm dünya hayran kaldı!

29 Ekim’de ilk fazı açılan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı’na tüm dünya büyük bir hayranlık duyarken CHP ise dış güçler gibi davranıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:13
CHP dışında tüm dünya hayran kaldı!

Hasan Eğrigöz / ANKARA

Dünyanın en büyük havalimanının açılışı büyük coşkuyla kutlandı. Dünyanın birçok yerinden ve büyük şirketlerinden tebrik mesajları gelirken CHP ise 2013 yılında havalimanı ihalesinin iptali için Danıştay’a başvuruda bulunmuştu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Ne yazık ki Türkiye’deki çevreci görünümlü, çevre dostu olmayan kişiler bu projeye karşı çıkıyorlar. Çünkü onların kontrolü ve yönetimleri, yurt dışında çıkarı zedelenecek ülkelerin elindedir. CHP’de bu kurumlarla işbirliği halindedir. Yazık diyorum” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “CHP kendine yakışanı yapıyor. Muhalefet ama ülkenin tüm kazançlarını yok etmek için elinden geleni yapan dış güçler gibi davranıyor. Bu davranışı kınıyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:13
  1. CHP
  2. Danıştay
  3. Akit
  4. AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül
  5. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer

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