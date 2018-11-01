CHP dışında tüm dünya hayran kaldı!

Hasan Eğrigöz / ANKARA

Dünyanın en büyük havalimanının açılışı büyük coşkuyla kutlandı. Dünyanın birçok yerinden ve büyük şirketlerinden tebrik mesajları gelirken CHP ise 2013 yılında havalimanı ihalesinin iptali için Danıştay’a başvuruda bulunmuştu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Ne yazık ki Türkiye’deki çevreci görünümlü, çevre dostu olmayan kişiler bu projeye karşı çıkıyorlar. Çünkü onların kontrolü ve yönetimleri, yurt dışında çıkarı zedelenecek ülkelerin elindedir. CHP’de bu kurumlarla işbirliği halindedir. Yazık diyorum” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “CHP kendine yakışanı yapıyor. Muhalefet ama ülkenin tüm kazançlarını yok etmek için elinden geleni yapan dış güçler gibi davranıyor. Bu davranışı kınıyorum” şeklinde konuştu.