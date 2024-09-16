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Gündem CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş
Gündem

CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş

Yeniakit Publisher
2024-09-16 01:08:00 - 2024-09-16 01:09:07

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Anayasa değişikliği ile ilgili sözleri üzerinden hedef alan azgın azınlık, yıllar önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirme vaadinde bulunan ve 'Buyurun gelin yapalım' diyerek çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un sözlerini görmezden gelerek iki yüzlüklerini bir kez daha ortaya çıkardı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasanın 4. maddesi ile ilgili çıkışının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015'te Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklaması yeniden gündem oldu.

CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015 yılında PKK'ya yakın bir yayın organında Anayasa ile ilgili söylediği sözleri yeniden paylaşılmaya başladı.

"İlk 3 madde değiştirilebilir"

O dönem terör örgütü PKK'nın televizyonu İMC TV'de konu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesinin değişikliğine ısrarla evet dediği görüldü. .

 

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Gündem

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim

 

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Yorumlar

Yemeyiz Yedirtmeyiz Nokta

Ilk 4 maddeyi yedirtmeyiz. Rüyanızda bile göremezsiniz. Ruyasinda gören bile vatan hainidir. Ölürüz, yine de yedirtmeyiz. Bir zamanların Akepesinin düştüğü hallere bak ya. Yazık. Kimlerle ortaklık yapar hale geldi. Her neyse. Ozetle: Ye-mez-ler. Nokta.

Kuduran Başkası

Kudurma terimi ilk 4 maddeyi değiştirme hayali kuran kendini bilmezlere yakışır. Onlara da hoşt denir, dense dense. Daha da konuşurlarsa sadece CHP değil, bütün ülke o kuduranlarin salyasını adamın ağzına oyle bi geri sokar ki, istiklal marşını tersten ezberletirler adama. Hale bak ya. Kimleeerr kimlerle...
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