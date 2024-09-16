CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasanın 4. maddesi ile ilgili çıkışının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015'te Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklaması yeniden gündem oldu.

CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015 yılında PKK'ya yakın bir yayın organında Anayasa ile ilgili söylediği sözleri yeniden paylaşılmaya başladı.

"İlk 3 madde değiştirilebilir"

O dönem terör örgütü PKK'nın televizyonu İMC TV'de konu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesinin değişikliğine ısrarla evet dediği görüldü. .