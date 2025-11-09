  • İSTANBUL
Gündem CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden bir değerlendirme yapan Gürsel, Türkiye’nin dış politika konusundaki bağımsızlığına dikkat çekti.

Gürsel, yaptığı açıklamada, “Bazıları bu söyleyeceklerimden irite olabilir ama Türkiye, modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı. Türkiye bugün dış politikasında tam bağımsız bir ülke oldu.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gürsel’in bu sözleri, özellikle CHP içindeki birçok isim tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Zira partinin geleneksel söyleminde, Türkiye’nin dış politikada bağımsız olmadığı ve çeşitli güçlerin etkisi altında olduğu vurgusu sıkça tekrarlanıyordu.

 

Uzmanlar, Kadri Gürsel’in açıklamasını, Türkiye’nin son dönemde yürüttüğü çok taraflı diplomasi ve savunma sanayindeki güçlü adımlarına bir gönderme olarak değerlendiriyor. Özellikle milli silah ve insansız hava araçları üretiminde sağlanan başarılar, ülkenin uluslararası arenadaki bağımsızlık algısını güçlendirdi.

Kadri Gürsel’in bu açıklaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, “CHP’nin gazetecisi bile artık bağımsız Türkiye’yi kabul ediyor” yorumunda bulunurken, bazıları ise Gürsel’in bu çıkışını eleştirdi.

Türkiye’nin tarihi boyunca çeşitli dönemlerde dış müdahaleler ve bağımlılıklar yaşadığına dikkat çeken analistler, Gürsel’in sözlerini, günümüzdeki güçlü dış politika ve savunma hamlelerinin bir itirafı olarak nitelendiriyor.

Görünüşe bakılırsa, CHP destekçisi bir gazetecinin bile dillendirdiği bu “bağımsız Türkiye” vurgusu, siyasi tartışmaların seyrini değiştirecek türden bir çıkış olarak kayıtlara geçti.

