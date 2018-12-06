CHP Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Denizli ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bozkurt belediye başkan adayı, CHP Acıpayam belediye başkan adayı, Buldan CHP belediye başkan adayı, CHP Sarayköy belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Denizli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Denizli Acıpayam belediye başkan adayı Alim Arslan

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi