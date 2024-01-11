CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde
CHP ile DEM Parti arasında görüşmeler devam ederken, milliyetçilerin tepkisini dindirmeye çalışan CHP, medya organları üzerinden Mustafa Kemal istismarına devam ediyor.
CHP ile DEM Parti arasında görüşmeler devam ederken, milliyetçilerin tepkisini dindirmeye çalışan CHP, medya organları üzerinden Mustafa Kemal istismarına devam ediyor. Son olarak Sözcü’deki Mustafa Kemal posteri kampanyası görenlerin büyük tepkisini çekti.
Mustafa Kemal’in fotoğrafına logosunda yer veren Sözcü, yetmiyor gibi posterini dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, “Düşün artık Atatürk’ün yakasından” diyerek, Sözcü’nün gayri resmi sözcülüğünü yaptığı CHP’nin HDP ve uzantılarıyla yaptığı ittifaklara büyük tepki gösterdi.
Sözcü’nün duyurusu: