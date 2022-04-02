CHP demek rüşvet ve yolsuzluk demek

HDP ve sözde milliyetçi İP’in desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP’liler ele geçirdikleri belediyeleri suç yuvasına çevirdi. İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri 3 yıllık sürede, tüyü bitmemiş yetimin hakkının gasp edildiği, taciz, tecavüz, zimmet, rüşvet, yolsuzluk ve terör örgütüne üyelik skandalları ile çalkalanan CHP’li belediyelere operasyon üstüne operasyon düzenledi. İşte son dönemde CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlardan bazıları...

Hizmet yok suç çok

İçişleri Bakanlığı tarafından dün 5 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve aralarında CHP’li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da olduğu 27 kişiye yönelik ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, başta Toprak olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği sırada suçüstü yapılarak tutuklandı. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamına görevden uzaklaştırılırdı.

Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin önceki gün bir şirketten rüşvet istediği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Soyguncu tutuklandı

Skandalların eksik olmadığı Ceyhan Belediyesi’nde 300 milyon liralık rant ortaya çıktı. Başkan Kadir Aydar tutuklandı.

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise eşine az rastlanır bir soygunla anıldı. Aksoy ve beraberindeki 11 bürokrat 50 milyon tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle tutuklanırken, CHP’den açıklama yapılmadı.

Yalova Belediyesi’nde ise 50 milyonluk yolsuzluk sonrası CHP’li Başkan Vefa Salman görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alındı.

Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan 3’ü Milas Belediye çalışanı, 1’i müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak Belediyesi’nde ise biri Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli memur olmak üzere 4 kişi rüşvetten gözaltına alındı.

Hırsızlık, rüşvet

Gazetemiz Akit’in daha önce yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ifşa ettiği CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘hırsızlık’ ve ‘zimmet’ suçlamasıyla 11 kişinin gözaltına alındı. Buca Belediyesi daha önce de ‘silahlı suç örgütü soruşturması’ kapsamında gündeme gelmiş, Adana’da gözaltına alınan Cem Şah’ın, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yakın koruması olduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir Karaburun Belediyesi’ne ise aile boyu zimmet operasyon düzenlendi. Soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Gürkan Erdoğan’ın yeğeni Derya Efe Girgin ve eşinin akrabası Handan Kalalı zimmetle suçlandı.

Akit’in belgeli haberleri sonrası harekete geçen müfettiş heyeti de CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.

Uyuşturucu ve terör

Yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 4’ü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ise ait araçta yapılan aramada ise 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım’ın kanında kokain tespit edildi.

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten Mansur Yavaş’ın işe aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO şirketinin şefi Recep Koyuncu, belediye aracıyla eroin ticareti yaparken enselendi. Yine eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ise Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının kendisinden 25 milyon lira rüşvet talep ettiğini kamuoyuyla paylaştı.