CHP Dallas gibi! Bayraklı'da kim kime dum duma

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Taciz, tecavüz ve gayrimeşru ilişki rezaletlerinin eksik olmadığı CHP’de bir skandal da İzmir Bayraklı’da patlak verdi. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, kişisel “X” hesabından yaptığı paylaşımda Bayraklı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın parti teşkilatında görevli bir kadınla yasak aşk yaşadığını iddia etti. Paylaşımında CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel’i ve partinin kurumsal hesabını etiketleyen Çakır, “Bayraklı Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal… Çiğli Belediye Başkan aday adayı Niyazi Arslan’ın kuzeni Selda hanımla taa Çiğli Belediyesinde çalıştığın dönemden beri dost hayatı yaşadığın söyleniyor, doğru mu?” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRKÇÜ DİYE ORTALIKTA GEZİYORSUN”

Evli olduğu halde yasak aşk yaşayan CHP’li Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı, Mustafa Kemal’in mirası medeni kanuna aykırı hakeret etmekle itham eden Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bayraklı Belediye Başkanımız sayın Serdar Sandal, güya Atatürkçüyüm diye ortada geziyorsun ama Atamızın kadınlarımıza mirası medeni kanuna aykırı hareket ediyorsun nasıl olacak bu iş anlamadım? Evli barklı olduğun halde Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Niyazi Arslan’ın kuzeni Selda hanımla taa Çiğli Belediyesinde çalıştığın dönemden beri dost hayatı yaşadığın söyleniyor doğru mu? Hatta Selda hanımı Karşıyaka Belediyesine geçiş yaptırmışsın, yüklü miktarda kredi falan çektirmişsin kadına öyle söylüyorlar kulağıma geldi de doğru mu değil mi ve Aylin hanımın bundan haberi var mı diye sana bir sorayım dedim."

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PAYLAŞIMI YAPTI TEHDİT EDİLDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Bayraklı’dan arandığını ve tehdit telefonları aldığını söyleyen CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, kendisine yönelik susturma girişimini arayan numaraların görseli ile birlikte şu sözlerle aktardı:

“Değerli arkadaşlar, dostlar bu numaralar beni İzmir Bayraklı’dan aradı tehdit ettiler kendilerine konum attım ben bir Allahtan korkarım sayın@SerdarSandaltutma adamlarını :)) Beni arayan @firatcantan ve saz ekibi.”

DEĞİŞEN SADECE LİDER İSMİ

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yaşanan rezaletlerinin benzerinin sözde “değişim” vurgusuyla seçilen Özgür Özel yönetiminde de yaşanması, CHP’de sadece isimlerin değiştiğini, zihniyetin aynen sürdüğünü gözler önüne serdi. Öte yandan Özgür Özel’in yaşanan skandal karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.