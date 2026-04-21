CHP, çocukların psikolojisini bozuyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Daha önce çocukların ahlaki gelişimini zedeleyecek çok sayıda skandala imza atan CHP’li belediyeler, çeşitli tuhaf etkinliklerle henüz bilişsel aidiyeti oluşmamış çocukların ruh sağlığı ile oynamaya devam ediyor. CHP’li Ünal Işık yönetimindeki İzmir Gaziemir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerde, uzmanların çocuk psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunduğu Labubu Müzikaline de yer vererek tepkilere neden oldu.

DENGEYi İYİCE KAYBETTİLER

Sorumsuzluğa tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, şunları anlattı: “Gaziemir Belediye Başkanı iyice dengesini kaybetmiş olacak ki, kamu kaynaklarıyla çocukların psikolojileri bozabilecek etkinlikler düzenliyor. Konunun uzmanları; ‘Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Labubu’nun özellikle okul öncesi ve duyusal hassasiyeti yüksek çocuklar için riskli bir uyaran olduğu söylenebilir’ şeklinde görüşler dile getirmekte ve ebeveynleri uyarmaktadır. Ünal Işık ise çocukların psikolojisini bozabilecek bu etkinlikleri kamu eliyle gerçekleştirmektedir. Velilerin çocuklarını bu etkinliklere götürmeden önce bu hususları dikkate almalarını tavsiye ediyoruz.”

ANNE BABALAR DİKKATLİ OLMALI

Psikoloji Bilimi Uzmanı ve Aile Danışmanı Adnan Kalkan da şunları söyledi: “Osmanlı Devleti’nde müzik çeşitli tedavi ve terapilerde kullanılıyordu. Müziklerin beyin nörotransmitterlerini harekete geçirdiği çalışmalar mevcuttur. Olumsuz ise müzikler çocukları hem pedagojik hem de psikolojik açıdan etkilediği için gerek anne babalar gerekse kurum ve kuruluşlar çocuklara izletecekleri videolar yapacakları etkinlikler kısaca hayatın her alanında dinletecekleri müziklere dikkat etmeleri gerekmektedir. Ney insanı terapi ederken K-pop, arabesk ve daha bir çok tarzdaki müzikler zarar vermektedir.”

LABUBU MASUM BİR CANAVAR!

Psikolog Ayşe Kübra Özcan ise şunları dile getirdi: “Popülerleşen Labubu oyuncaklar çocukların ilgisini çekmektedir. Ancak bu beraberinde bazı psikolojik riskleri de getirmektedir. Peluş oyuncaklardan oldukça farklı olan Labubu; keskin dişleri, belirgin gözleri ve tuhaf yüz ifadesiyle bazı çocuklarda kaygı ve korku oluşturabilmekte. Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Labubu’nun özellikle okul öncesi ve duyusal hassasiyeti yüksek çocuklar için riskli bir uyaran olduğu söylenebilir. Çocuğun güven ve huzur duygusunu destekleyen oyuncaklara yönelmek, sağlıklı gelişim için çok daha faydalı olacaktır.”