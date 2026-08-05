  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi? İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı Müzakere değil, devlet politikası! Murat Alan yazdı: Terörsüz Türkiye'nin yol haritası belli oldu Ali Karahasanoğlu: "Emekçi değil, zengin partisi" Solcular yolsuzluktan usanmaz İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor: Beyaz Saray'da 'İran' çatlağı! İmamoğlu ile pastayı bölüşemediler, birbirlerini sattılar! “İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel” ABD Tarihinde Bir İlk: İlk Müslüman Senatör Yolda! İran'ı karıştıran iddia: Pezeşkiyan istifa mı edecek? Nevşin Mengü'den acı itiraf: "AK Parti'de korkuyorlar, sol partilerde yolsuzluğa tevessül ediliyor" Petrolde gözler Hürmüz'de! Fiyatlar yeniden dengelendi
Gündem CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
Gündem

CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Meclis’te imzaladı.

Toplumsal uzlaşı ve bütünleşmeyi hedefleyen çerçeve kanun teklifi süreci kapsamında CHP grubunda da adım atıldı. Teklif, CHP’nin üst düzey parlamento yönetimi tarafından imzalandı.

Kanun teklifini; CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli ile CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgün Alp imzaladı.

CHP heyetinin, söz konusu teklife "tutum belgesi" doğrultusunda imza attığı belirtildi.

Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin, TBMM komisyonlarındaki görüşme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai
AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai

Gündem

AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai

DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar
DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar

Gündem

DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar

Süreç yasası teklifi Meclis'te! AK Parti'li Güler'den önemli açıklamalar
Süreç yasası teklifi Meclis'te! AK Parti'li Güler'den önemli açıklamalar

Gündem

Süreç yasası teklifi Meclis'te! AK Parti'li Güler'den önemli açıklamalar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23