CHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Gelibolu belediye başkan adayı, CHP Lapseki belediye başkan adayı, Ayvacık CHP belediye başkan adayı, CHP Bayramiçi belediye başkan adayı, CHP Biga belediye başkan adayı, CHP Ezine belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Çanakkale ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi