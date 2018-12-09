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CHP Büyükşehir'de Yıldırım'ı aday gösterecek!

CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için Mansur Yavaş'ın ismini sildi. CHP'nin başkent için Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstereceği konuşulmaya başlandı.

09 Aralık 2018 Pazar 17:15
CHP Büyükşehir'de Yıldırım'ı aday gösterecek!

CHP, aday açıklamadığı illere ilişkin çalışmalarına devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım giderek öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara adayının netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş ile yarın görüşebileceği dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi bekleniyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin dikkat çekici noktasının Ankara adayı olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda iki parti liderinin görüşmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün bir araya gelebilecekleri, bu olmazsa önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleştirilmesi ve ittifak görüşmelerinin de sonuçlandırılması planlanlanıyor. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın ara ara temasları sürdürdüğü öğrenildi.

Mansur Yavaş'ın ismi siliniyor

Parti kulislerinde, ikinci kez CHP'den adaylığı gündemde olan Beypazarı Eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şansının giderek azaldığı savunuluyor. Kulislerde, "Mansur Bey'in ikinci kez gündeme gelmesi tabanda tepki çekiyor. Geçen seçimlerden sonra kısa sürede istifa etmesi, kendisinin kontenjanından belediye meclisine girenlerin de partiden ayrılmaları, 'biz CHP'li değiliz' izlenimi bıraktı. Yine 'rozetsiz aday' konusundaki değerlendirmeleri var. Kendisi yalanladı ama CHP'den aday olup seçildikten sonra İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları da eklenince mesafe açıldı. Parti kamuoyunda soğukluk iyice arttı. Ancak bu noktada Genel Başkan'ın tavrı belirleyici olur" değerlendirmesi yapılıyor. Parti kulislerinde Yavaş'ın adaylığı durumunda sahada geçen seçimde yaşanan sorunların tekrarlanabileceği bu konuda örgütlerden gelen itirazların da genel merkez tarafından bilindiği vurgulanıyor.

Yıldırım'ın ismi ön plana çıktı

Parti kulislerinde, Ankara'dan gösterilecek aday konusunda eski Ankaragücü Başkanı ve halen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım'ın bir adım öne çıktığı dile getiriliyor. Yıldırım'ın CHP tabanı ile hiçbir sorun yaşamadığı, farklı gruplaşmalar içinde yer almadığı vurgulanıyor. Kulislerde Yıldırım için, "Geçen seçimlerde aday gösterilmedi, parti için çalışmaya devam etti. Genel Başkan'ın başdanışmanlığını yapıyor. İşadamı ve mülkiyeli. Yeni bir yüz ve isim. Diğer parti tabanlarından; sağdan, HDP'den oy alabilir. Bu toplum kesimleriyle ilgili hiçbir olumsuz söylemi olmamış. Ayrıca Ankaragücü başkanlığı nedeniyle farklı kitlelerle de sıkı bağları var. Parti örgütü dışlamıyor" düşünceleri dile getiriliyor.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın da ismi gündemde. Kuşoğlu'nun parti ve Meclis'te önemli görevler üstlendiği ancak görev verilirse aday olabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:15
  1. Halkların Demokratik Partisi
  2. İl Başkanı OĞUZ KAAN SALICI
  3. Eski Milletvekili Akşener
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Cengiz Topel Yıldırım
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. CHP Parti Meclisi
  8. Oğuz Kaan Salıcı
  9. Bülent Kuşoğlu
  10. Meral Akşener
  11. Kılıçdaroğlu
  12. Mansur Yavaş
  13. Cengiz Topel
  14. Bora Füzesi
  15. Kaan Füzesi
  16. Koray Aydın
  17. Ankaragücü
  18. Beypazarı
  19. İYİ Parti
  20. Çarşamba
  21. Merkez
  22. Ankara
  23. Aydın
  24. Kaan
  25. Bora
  26. CHP
  27. BBP
  28. HDP
  29. Fi

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 21 dk önce
    ÇIRPINDIKÇA BATACAKSINIZ, CHP Yİ İYİCE BİTİRDİN, CHP YÖNETİMİNİ TUNCELİVİYEATEİSTLEREHDPKKYA TESLİM ETTİN. SOLA GÖNÜL VERMİŞ MİLLİ OYLARA ACIYORUM, YAZIK HALA KEMAL İN KAPISINDAMISINIZ??
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