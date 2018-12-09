CHP Büyükşehir'de Yıldırım'ı aday gösterecek!

CHP, aday açıklamadığı illere ilişkin çalışmalarına devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım giderek öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara adayının netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş ile yarın görüşebileceği dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi bekleniyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin dikkat çekici noktasının Ankara adayı olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda iki parti liderinin görüşmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün bir araya gelebilecekleri, bu olmazsa önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleştirilmesi ve ittifak görüşmelerinin de sonuçlandırılması planlanlanıyor. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın ara ara temasları sürdürdüğü öğrenildi.

Mansur Yavaş'ın ismi siliniyor

Parti kulislerinde, ikinci kez CHP'den adaylığı gündemde olan Beypazarı Eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şansının giderek azaldığı savunuluyor. Kulislerde, "Mansur Bey'in ikinci kez gündeme gelmesi tabanda tepki çekiyor. Geçen seçimlerden sonra kısa sürede istifa etmesi, kendisinin kontenjanından belediye meclisine girenlerin de partiden ayrılmaları, 'biz CHP'li değiliz' izlenimi bıraktı. Yine 'rozetsiz aday' konusundaki değerlendirmeleri var. Kendisi yalanladı ama CHP'den aday olup seçildikten sonra İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları da eklenince mesafe açıldı. Parti kamuoyunda soğukluk iyice arttı. Ancak bu noktada Genel Başkan'ın tavrı belirleyici olur" değerlendirmesi yapılıyor. Parti kulislerinde Yavaş'ın adaylığı durumunda sahada geçen seçimde yaşanan sorunların tekrarlanabileceği bu konuda örgütlerden gelen itirazların da genel merkez tarafından bilindiği vurgulanıyor.

Yıldırım'ın ismi ön plana çıktı

Parti kulislerinde, Ankara'dan gösterilecek aday konusunda eski Ankaragücü Başkanı ve halen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım'ın bir adım öne çıktığı dile getiriliyor. Yıldırım'ın CHP tabanı ile hiçbir sorun yaşamadığı, farklı gruplaşmalar içinde yer almadığı vurgulanıyor. Kulislerde Yıldırım için, "Geçen seçimlerde aday gösterilmedi, parti için çalışmaya devam etti. Genel Başkan'ın başdanışmanlığını yapıyor. İşadamı ve mülkiyeli. Yeni bir yüz ve isim. Diğer parti tabanlarından; sağdan, HDP'den oy alabilir. Bu toplum kesimleriyle ilgili hiçbir olumsuz söylemi olmamış. Ayrıca Ankaragücü başkanlığı nedeniyle farklı kitlelerle de sıkı bağları var. Parti örgütü dışlamıyor" düşünceleri dile getiriliyor.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın da ismi gündemde. Kuşoğlu'nun parti ve Meclis'te önemli görevler üstlendiği ancak görev verilirse aday olabileceği belirtiliyor.