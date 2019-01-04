0553 313 94 23

CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı.CHP Osmangazi belediye başkan adayı, CHP Nilüfer belediye başkan adayı 2019, CHP Yıldırım belediye başkan adayı, CHP Gemlik belediye başkan adayı kim?, Harmancık CHP belediye başkan adayı 2019, CHP İnegöl belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları

04 Ocak 2019 Cuma 14:59
CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. CHP Osmangazi belediye başkan adayı, CHP Nilüfer belediye başkan adayı 2019, CHP Yıldırım belediye başkan adayı, CHP Gemlik belediye başkan adayı kim?, Harmancık CHP belediye başkan adayı 2019, CHP İnegöl belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları...

CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı. CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü. Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunuldu. CHP PM'de aralarında Bursa, Kahramanmaraş, Kars, Mersin gibi illerin de bulunduğu 100 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayının duyurulması bekleniyor. Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesiyle birlikte açıklanmayan diğer illerin belediye başkan adayların kim olacağı merek edilmeye başlandı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almıştı. Büyükşehirlerden biri olan Bursa'da CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağına çevrildi. 

CHP'nin Bursa Büyükşehir belediye başkan kim oldu?

CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı) olacağı söyleniyor.

Mustafa Bozbey kimdir nerelidir?

CHP İBB adayı: Ekrem İmamoğlu

CHP Ankara adayı: Mansur Yavaş

CHP Antalya adayı: Muhittin Böcek (Konyaaltı Belediye Başkanı) olarak gösterildi.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:59
  1. Kahramanmaraş
  2. Konya
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika
  10. CHP Osmangazi belediye başkan adayı
  11. CHP Nilüfer belediye başkan adayı 2019
  12. CHP Yıldırım belediye başkan adayı
  13. CHP Gemlik belediye başkan adayı kim?
  14. Harmancık CHP belediye başkan adayı 2019
  15. CHP İnegöl belediye başkan adayı belli oldu mu?
  16. Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye açık rest! Savaş gemisi gönderecek
    1. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    2. Binali Yıldırım: "İnşallah..
    3. Yerel meclislerden İdlib'de çatışan..
    4. Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti
    5. ABD'li albaydan flaş açıklama: Rusya..
    6. Binali Yıldırım: "Şu ana kadar..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat! Yola..
    8. Yer Uludağ! Örtüyü kaldıran dehşete..
    9. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna..
    10. TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul..
    11. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    12. Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha
    13. Binali Yıldırım: İpuçlarını 7 Ocak'ta..
    14. M3 para arzı arttı
    15. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    16. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    17. CHP Bursa ilçe belediye başkan..
    18. A Milli Erkek Hentbol Takımı..
    19. Merkez Bankası rezervleri
    20. Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar