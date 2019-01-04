CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. CHP Osmangazi belediye başkan adayı, CHP Nilüfer belediye başkan adayı 2019, CHP Yıldırım belediye başkan adayı, CHP Gemlik belediye başkan adayı kim?, Harmancık CHP belediye başkan adayı 2019, CHP İnegöl belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları...



CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı. CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü. Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunuldu. CHP PM'de aralarında Bursa, Kahramanmaraş, Kars, Mersin gibi illerin de bulunduğu 100 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayının duyurulması bekleniyor. Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesiyle birlikte açıklanmayan diğer illerin belediye başkan adayların kim olacağı merek edilmeye başlandı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almıştı. Büyükşehirlerden biri olan Bursa'da CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağına çevrildi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir belediye başkan kim oldu?

CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı) olacağı söyleniyor.

Mustafa Bozbey kimdir nerelidir?

CHP İBB adayı: Ekrem İmamoğlu

CHP Ankara adayı: Mansur Yavaş

CHP Antalya adayı: Muhittin Böcek (Konyaaltı Belediye Başkanı) olarak gösterildi.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75