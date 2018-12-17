CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı kim 2019

CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de yarın Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. PM'de CHP'nin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli olduğu iddia edildi. Peki CHP Bursa belediye başkan adayı 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının ismi...

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesini bırak, bu ilerde belediye bakan adayları kim olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almasıyla birlikte gözler CHP’nin üç büyük şehir adayının kim olacağına çevrildi. CHP'nin başta İstanbul, Ankara olmak üzere adaylarının belli olduğunu Ahmet Hakan açıkladı.

CHP'nin Bursa Büyükşehir belediye başkan kim oldu?

Ancak Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında köşesindeki yazının aksine CHP'nin Ankara belediye başkan adayının Mansur Yavaş olacağını açıkladı. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te açıkladığı CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayları şunlar:

CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)

Mustafa Bozbey kimdir nerelidir?

CHP İBB adayı: Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

CHP Ankara adayı: Mansur Yavaş-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

CHP Antalya adayı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday Muhittin Böcek (Konyaaltı Belediye Başkanı) olarak gösterilecek.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75