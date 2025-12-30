Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Buca Belediyesi’nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkarken CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman, gayri meşru ilişki yaşadığı Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatile çıktı.

Kepazeliğe ilk tepki AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır'dan geldi.

Cihangir Sağır, yaptığı açıklamada, ’’Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP’li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir. Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa; o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir." dedi.

"Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" diyen Sağır, "Sorumluluk almayanlar, gerçeklerle yüzleşecektir. İlgili belediye başkanı derhal çıkıp bu aymazlığı açıklamalıdır. Aksi her saat, bu sorumsuzluğun kabul edildiği bir sessizliktir. Bu şehir sahipsiz değildir. Bu millet de bu tabloyu sineye çekmeyecektir’’ ifadelerini kullandı.