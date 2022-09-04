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Siyaset CHP bu HDP'ye bakanlık verecek! HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız
Siyaset

CHP bu HDP'ye bakanlık verecek! HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız

Terörist sevgilisiyle çıkan fotoğrafları sonrası vekilliği düşürülen ve kaçarken yakalanan HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli "Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 21:48:00 -
CHP bu HDP'ye bakanlık verecek! HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız

Adıyaman’da 2017'de öldürülen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız"

Olay sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli de kendi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak tehditler savurdu.

Temelli, ''Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.'' ifadeleri kullandı.

 

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Yorumlar

Abdullah

buna sadece hoooooost denir
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