CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kararını verdi

Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alan Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan, rezillikleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Özcan geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili skandal ötesi ifadeler kullanmış ve infiale neden olmuştı.

"Kabul edilemez"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanju Özcan'ın skandal ifadeleriyle ilgili, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Oy birliği ile disipline sevk edildi

CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.