  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor
HTŞ'den Türkiye açıklaması
Crespo resmen Fenerbahçe'de
Bülent Korkmaz imzaladı
Gündem CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kararını verdi
Gündem

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kararını verdi

CHP MYK, başörtülü kadın hakkında skandal ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 15:52:00 - 2021-09-06 16:43:16
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kararını verdi

Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alan Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan, rezillikleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Özcan geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili skandal ötesi ifadeler kullanmış ve infiale neden olmuştı.

"Kabul edilemez"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanju Özcan'ın skandal ifadeleriyle ilgili, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Oy birliği ile disipline sevk edildi

CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şenol a.

chp ziğniyeti bozuk omurgasız bir patisiniz
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay