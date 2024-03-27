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Gündem CHP bir iftar yemeğini bile beceremedi! Vatandaştan tepki yağdı: Size oy yok!
Gündem

CHP bir iftar yemeğini bile beceremedi! Vatandaştan tepki yağdı: Size oy yok!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 22:22:00 - 2024-03-27 22:45:33

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhafazakar seçmenin gözünü seccade-tesbih dağıtarak boyamaya çalışan CHP, Edirne'deki iftar etkinliğini beceremedi. Oruçlarını açamayan vatandaşlar CHP'li belediyeye 'Size oy yok' diyerek tepki gösterdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde CHP'li Özlem Becan'ın yönetimindeki Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği etkinliği planlama hatası yüzünden fiyaskoya döndü. Onlarca vatandaş iftar yemeği için oturacak yer bulamazken, yemeklerin de bitmesiyle sinirler gerildi.

Vatandaşlar orucunu su ve bisküvi ile açtı

Oruç tutan vatandaşlar, belediyenin iftar etkinliğine oruçlarını açamayınca, çareyi marketten su ve bisküvi alarak oruçlarını açmakta buldu.

"CHP'ye benden ve mahallemden oy yok"

Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise, "CHP'ye benden ve mahallemden oy yok. İftar düzenlemiş başkan, ben orucumu parayla aldığım suyla açtım" dedi.


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