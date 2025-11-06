  • İSTANBUL
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP'nin kritik ismi gözaltına alındı. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından yakalandı.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.

 

