CHP belediyesi heykel yapacak yer bulamayınca bakın Atatürk silüetini nereye dikti

CHP’li belediyeler arasında ülkede adeta bir heykel dikme yarışı mevcut. Bu yarışa girenlerden Mersin ilindeki Mezitli belediyesi, ilçede heykel dikecek alan bulamayınca bu sefer Atatürk büstünü otoban kenarına dikti.

‘Otoban kenarına dev bir Atatürk silüeti koyduk’

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, açılışını yaptığı Atatürk siluetinin önündeki konuşmada, ‘otoban kenarına dev bir Atatürk silüeti koyduk. Buranın Atatürkçü Cumhuriyet değerlerine inanan bir şehir olduğunu herkes görsün istedik’ ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise, ‘Atatürk’ün değerlerine inanan o kadar az ki, her köşe başına heykel dikiyorlar’ yorumları yapıldı.

Mezitli'nin diğer heykelleri

Sürekli heykellerin açılışına katılan belediye başkanı ve çalışanları böyle göründü.