CHP belediyeciliğinin geldiği son nokta: Murat Ongun'dan İmamoğlu'na yalanlama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sancaktepe'de metro hattı için açılan tünel ve şaftların üzerini kapatmayı sürdürüyor.

Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı inşaat alanına yönlendirilen kamyonlarla, tünellerin içi bir kez daha toprak ve hafriyatla dolduruldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise şantiye alanında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı 'Metro hattı inşaatı' yazısına rağmen "O bir metro hattı değil" dedi.

Alanın yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur olduğunu öne süren Ongun, "'Metro hattı nedir?' diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz" diyerek haberi yayınlayan CNN Türk'e tepki gösterdi.

İBB'nin yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde Sancaktepe'de yapımına başlanan ancak CHP döneminde İBB tarafından yapımı durdurulan ardından da projesi iptal edilen metro hattı için açılan tüneller kapatılıyor. Tünellerin içerisine hafriyat kamyonları ile moloz dökülüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, "Temel atmama töreni yaparak başlanmış bu Büyükşehir Belediye zihniyeti şimdi de metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor" dedi.