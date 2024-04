CHP belediyeciliğinde sıradan bir vaka: Soyer Seferihisar’ı mazot borcuna satmış!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde 3.7 milyon liralık mazot borcuna mahsuben Pars Petrol’a verdiği arazi icradan KDV’yle birlikte 760 milyona satışa çıktı. Turizm imarlı arazinin konut imarına dönüşmesi ile birlikte değerinin iki milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. O günden bugüne mazotun fiyatı 14 kat artarken, Soyer’in mazot borcuna mahsuben verdiği arazi 220 kat değer kazandı.

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Seferihisar İcra Dairesi, Seferihisar'ın en güzel bölgesi Sığacık’ta 42 bin 278 metrekare büyüklüğe sahip arsayı 634 milyon 174 bin liradan satışa çıkardı. Yüzde 20 KDV’siyle birlikte arazinin değeri 760 milyonu bulacak. MedyaRadar, Sığacık’ın en güzel bölgesi olan Akkum’da icralık olan arazinin izini sürdü.

MAZOT BORCUNA MAHSUBEN!

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin borçlarına karşılık oteller bölgesinde bulunan 12 arsanın satışı için meclisten karar çıkardı. Çoğunluğu CHP’de olan meclis, bu arsaların satışı için Tunç Soyer’e yetki verdi. Soyer’in satış yetkisi aldığı arazilerden biri de Sığacık Akkum’da bulunan deniz manzaralı 42 dönümlük kupon arsaydı. Seferihisar Belediyesi’nin Pars Petrol’ün sahibi 2010 ile 2013 yılları arasında toplamda 3 milyon 71 bin 700 lira akaryakıt borcu bulunuyordu. Soyer, belediye kasasında bu borcu ödeyecek para olmadığını öne sürerek 3 milyon 70 bin lira 700 lira borca mahsuben 42 dönümlük kupon arsayı Pars Petrol’e verdi. 2013 yılından beri mazota fiyatları 14 kat artarken, Soyer’in mazot borcuna mahsuben sattığı arazi de 220 kat değerlenmiş oldu.

KDV İLE BİRLİKTE 760 MİLYON LİRA

Pars Petrol’den 2022 yılından beri alacaklı olan bir şirket, alacağını tahsil edemeyince icra davası açtı. 2 yıldır devam eden dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Seferihisar İcra Müdürlüğü, Pars Petrol’un 2013 yılında 3 milyon 70 bin 700 lira borcuna mahsuben Seferihisar Belediyesi’nden aldığı 42 dönümlük araziyi 634 milyon 174 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Buna bir de yüzde 20 KDV eklenince arazinin değeri 760 milyon liraya çıkmış olacak. Açık artırma usulüyle satılacak arsa için ilk teklifler 19-26 Haziran tarihleri arasında verilecek. Eğer alıcı çıkmazsa ikinci teklif tarihi 18-25 Temmuz olarak belirlendi.

ARAZİNİN ÖZELLİKLERİ

Satış ilanında arazinin özellikleri şöyle anlatıldı; İzmir ili Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Akkum Mevkii Arsa niteliğindeki 42.278,29 m2 yüzölçümlü 1299 ada 1 parsel, Cilt No: 37 Sayfa No: 3587 sayılı ana taşınmazdır. Parsel doğu-batı istikametinde Yüzde 16 azalan eğimli taşlık yapıda bir arsadır. Bulunduğu konum ve imar durumu itibariyle yüksek satış kabiliyetine ve değerine sahiptir. Arsanın her noktasından panoramik deniz manzarası mevcuttur. Konumu, manzarası ve imar durumu itibariyle satış kabiliyeti yüksektir. Mahallen yapılan araştırmalarda parselin m2 birim fiyat pazar değerinin 15.000,00 TL/m2 pazar değerinde olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın tam hissesinin kıymeti; 15.000,00 TL/m2 * 42.278,29 m2 = 634.174.350,00 TL olarak hesaplanır. Borçlu adına tam hissedir.

SOYER'İN SATIŞINDAN SONRA UÇAN TURİZM İMARLI ARSALAR

- Kullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepiev'in sahibi olduğu Prince Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik araziyi aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya sattı.

- Ekmeksiz Plajı'nın imar planlarını değiştirdi ve kent meydanına bir park yapılması sözü alarak Kazak yatırımcılara sattı.

- Sığacık'ta bulunan ve "Eşek Adası" olarak bilinen 28 bin metrekarelik adayı 2012 yılında 1 milyon 350 bin liraya sattı.

- Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik araziyi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete sattı ve kiralama hakkından pay alınmadı.