Yaparsa CHP yapar! Zeydan Karalar'dan sokakta havuz hizmeti

Adana'da sabah saatlerinde ani ve şiddetli yağan yağmur, kent genelinde ciddi sorunlara yol açtı. Meteorolojinin uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan Adana'da, özellikle merkez Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yaşanan sel felaketi, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkiledi.

Bu olay, CHP belediyesinin idari yetersizliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sabah saat 08.00'de başlayan ve 08.30'a kadar devam eden şiddetli yağış, kısa sürede bulvarları göle çevirdi. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, bazı bölgelerde su birikintileri araçların mahsur kalmasına neden oldu. Özellikle çocuklar, göle dönen yollarda yüzerken bu manzara şaşkınlıkla izlendi.

Ancak yaşanan felakete rağmen CHP belediyesinin hazırlıksızlığı dikkat çekti. Altyapı eksiklikleri nedeniyle yağmur sularının tahliye edilememesi, sokakların ve evlerin su altında kalmasına yol açtı. Vatandaşlar, belediyenin önceden tedbir almamasını sert bir şekilde eleştirirken, yaşanan mağduriyetin sorumlusu olarak CHP yönetimini gösterdi.

Bazı vatandaşlar, sokaklar göle döndüğü için evlerinden çıkamadıklarını belirtirken, diğerleri ise evlerine dolan suyu kovalarla dışarı atmaya çalıştı. Semt pazarlarının da su altında kalması nedeniyle pazarcılar büyük zararlar yaşadı.

Yaşanan bu felaket, Adana'nın altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Yağmurun etkisiyle birçok araç da yolda arıza yaparak güçlükle ilerledi veya tamamen durdu. Bu durum da ulaşımı felç etti ve yaşanan mağduriyeti artırdı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun etkisinin devam edeceğini ve yarın da benzer şiddette olabileceğini bildirdi. Ancak bu uyarılar, CHP belediyesinin yetersizliğini telafi etmek için yeterli olmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1855579 slug:'alkole-konsere-heykele-gezilere-makam-odalarina-var-chpde-bir-tek-isciye-para-yok'}

{relation id:1855612 slug:'suleymancilarin-su-yaptigina-bakin-hele-bu-olasi-bir-chp-iktidarinda-yasanacaklarin-fragmani'}